Coppa del mondo in Svizzera Sci, confermate le gare a Wengen dopo la scoperta di un focolaio Covid La notizia è arrivata alla fine dello slalom di Adelboden

Condividi

Una giornata con il fiato sospeso tra gare e podio. Poi il via. La Federazione internazionale (Fis) ha confermato le gare del prossimo fine settimana a Wengen, in Svizzera. Lo riferisce l’autorità sanitaria elvetica che ha garantito un'organizzazione in sicurezza dello svolgimento della manifestazione sulle Alpi bernesi.Il rischio di uno stop era legato ad un focolaio Covid proprio nella località alpina di Wengen. Dunque, da venerdì a domenica prossima gli atleti potranno affrontarsi sulle piste a Lauberhorn. L'aumento esponenziale dei casi di Covid-19 a Wengen sarebbe stato causato dalla presenza di molti turisti britannici nella rinomata località della regione dell'Oberland bernese durante le vacanze di Natale.Atleti, staff e i pochi addetti ai lavori non si fermeranno a Wengen, ma nelle vicine località di Interlaken e Grindelwald. In mattinata il responsabile della Coppa del mondo maschile, l'italiano Markus Waldner, aveva detto che perdere Wengen avrebbe fatto male a tutti “ma la salute degli atleti non deve essere a rischio e dobbiamo tutelare l'appuntamento clou della stagione, il Mondiale di Cortina".Wengen è una famosa località alpina, ai piedi del mitico Eiger e dello Jungfrau. Ci si arriva solo con una cremagliera e non circolano le auto.