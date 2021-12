Strepitosa doppietta della finanziera bergamasca Sci, Coppa del mondo: seconda vittoria per Goggia a Lake Louise

Condividi

Due successi in appena 24 ore per Sofia Goggia in Canada, a Lake Louise: l'azzurra si è imposta anche nella seconda discesa con il tempo di 1'48"42, alle sue spalle - come ieri - la statunitense Breezy Johnson con 1'49"16, terza la svizzera Corinne Suter con 1'49"40. Il tutto in una gara con cielo coperto e nevischio con condizioni completamente diverse da quelle di ieri quando splendeva il sole.Per l'Italia una grande prestazione di squadra con Nadia Delago di nuovo sesta come venerdì in 1'49"76. Poi Federica Brignone 10a in 1'50"12. Decisamente indietro anche in questa discesa la campionessa Usa Mikaela Shiffrin, che ha chiuso con il ritardo di tre secondi e 44 centesimi.E' il 13° successo per la Goggia mentre per l'Italia: quota 103 vittorie nella storia dello sci alpino femminile. Le più vittoriose restano con 16 successi a testa, Deborah Compagnoni e Federica Brignone, seguite con 15 da Isolde Kostner.Domani a Lake Louise va in scena un superG, altra grande occasione per le ragazze azzurre.