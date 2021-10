La protesta di tutte le sigle sindacali Sciopero nazionale taxi, manifestazione a Roma La mobilitazione per una regolamentazione delle app e contro l'abusivismo nel settore

E' iniziata questa mattina dalle 8 la protesta indetta da tutte le sigle sindacali dei tassisti, indetta in tutta Italia. Una manifestazione è partita alle 8 a Roma da sotto la sede del ministero dello Sviluppo Economico, ora una delegazione di alcune centinaia di tassisti si trova in via Molise, sotto la sede del ministero dello sviluppo economico.A Torino circa 300 adesioni con un corteo partito questa mattina da piazza Vittorio verso via Po bloccando il traffico dei mezzi pubblici e delle auto.Hanno aderito alla mobilitazione Ugl taxi, Federtaxi Cisal,Tam, Satam, Claai, Unimpresa, Usb taxi, Or.S.A taxi, Ati Taxi,Fast Confsal e Associazione Tutela Legale Taxi. I tassisti manifestano per una regolamentazione delle app e contro l'abusivimo nel settore."Siamo costretti a fermarci per chiedere che finalmente le istituzioni ci ascoltino - così i sindacati - e portino a compimento il processo di riforma del comparto, con l'approvazione di quelle oramai indispensabili norme necessarie a disciplinare la tracotante invadenza delle piattaforme di intermediazione digitale e a contrastare i dilaganti fenomeni di abusivismo"."Piattaforme di intermediazione digitale (le app su smartphone) e vettori di tutti i tipi, a partire dalle auto di noleggio da rimessa, per passare a pulmini di varia tipo e natura, fino ad arrivare a golf car e risciò che svolgono indisturbati un'attività in parte o addirittura totalmente abusiva" - tra le motivazioni espresse dai sindacati in un comunicato - "in assenza di regole certe possono agire indisturbati continuando ad invadere il nostro specifico comparto d'azione nel quale in uno stretto contesto di norme, noi siamo invece costretti ad agire".Lo sciopero nazionale è stato indetto fino alle 22 di oggi.