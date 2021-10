3 arresti e 3 obblighi di dimora Scontri Roma: altre 6 misure cautelari per assalto a Cgil, tutti di Forza Nuova

La sede della Cgil dopo l'assalto

Condividi

Gli agenti della Digos della Questura di Roma hanno eseguito altre sei misure cautelari per l'assalto alla sede della Cgil del 9 ottobre durante la protesta contro il Green pass in cui si verificarono disordini e scontri al centro di Roma - come riporta l'Ansa.Secondo quanto si è appreso, è stato disposto l'arresto di tre militanti di Forza Nuova, vicini agli ambienti ultras capitolini, e l'obbligo di dimora nel comune di residenza per tre aderenti a Forza Nuova e ai movimenti no vax.Tra le persone sottoposte a obbligo di firma ci sarebbe il leader veronese di Forza Nuova, scrive sempre l'Ansa.