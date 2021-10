Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma Scontri Roma, restano in carcere Castellino e Fiore Respinte le istanze di scarcerazione presentate dagli avvocati

Restano in carcere Giuliano Castellino e Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, arrestati per l'irruzione nella sede della Cgil il 9 ottobre scorso. Lo hanno deciso i giudici del Tribunale del Riesame di Roma respingendo le istanze di scarcerazione presentate dagli avvocati.Restano in cella anche l'ex nar Luigi Aronica e gli attivisti Pamela Testa e Salvatore Lubrano. Accolta la richiesta dei difensori del leader di 'Io apro' Biagio Passaro che torna in libertà.Tutti e sei erano finiti in carcere dopo gli scontri avvenuti nella manifestazione no green pass del 9 ottobre scorso a Roma che ha visto anche l'assalto alla sede della Cgil. La pm di Roma Gianfederica Dito contesta i reati, a vario titolo e a seconda delle posizioni, di istigazione a delinquere, devastazione e resistenza.