Scontri lungo la linea blu Israele: "Incidente di sicurezza" al confine con il Libano Le forze armate israeliane (Idf) hanno ordinato ai residenti lungo il confine con il Libano di restare in casa

L'esercito israeliano ha riferito di aver ricevuto notizie di un "incidente di sicurezza" avvenuto lungo il confine con il Libano e ha ordinato ai residenti dell'area di rimanere al riparo nelle proprie abitazioni. Sono state chiuse le strade nell'area etutti gli agricoltori, escursionisti e turisti hanno ricevuto l'ordine d lasciare immediatamente le zone all'aperto e i campi. Secondo fonti israeliane un gruppo di miliziani di Hezbollah avrebbe tentato di infiltrarsi in territorio israeliano e di lanciaremissili anti-carro contro una postazione delle forze armate (Idf). I combattenti libanesi sarebbero stati uccisi e non ci sarebbero feriti tra i soldati israelianiGli Hezbollah libanesi hanno aperto il fuoco contro una zona controllata da Israele lungo la linea blu di demarcazione tra il Libano, la Siria e lo stato ebraico, riferiscono media libanesi che citano fonti anonime della sicurezza, secondo cui militari israeliani hanno risposto al fuoco con colpi di artiglieria.Secondo le fonti, il botta e risposta è avvenuto nella contesa regione del monte Hermon, a ridosso delle fattorie di Shebaa, all'estremità sud-orientale del Libano. Secondo fonti libanesi, l'attacco da parte di Hezbollah sarebbe la vendetta per l'uccisione la settimana scorsa di un miliziano del gruppo durante un raid in Siria per il quale è stato accusato lo Stato ebraicoIl premier Benyamin Netanyahu ha lasciato una riunione del Likud per recarsi al ministero della difesa dopo aver appreso dell'incidente. Prima di andare via ha detto: "E' in corso un incidente non semplice". Anche il ministro della difesa Benny Gantz ha lasciato la Knesset per rientrare in sede. Un portavoce militare citato dai media israeliani ha confermato che Israele in questo momento sta rispondendo con un fuoco di artiglieria, mentre aerei sorvolano la zona.