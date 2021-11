Nei pressi dello stadio Olimpico Scontri con la polizia al derby di maggio: eseguite misure cautelari per due ultras laziali Prima della partita un nutrito gruppo di tifosi della Lazio aveva aggredito le forze di polizia con bastoni e con lancio di oggetti contundenti

Controlli di sicurezza all'Olimpico (archivio Ansa)

La Digos di Roma ha eseguito due misure cautelari nei confronti di altrettanti noti appartenenti alla tifoseria ultras laziale per gli scontri dello scorso 15 maggio fuori allo stadio in occasione del derby.Il gip, su richiesta della Procura di Roma, ha disposto per uno gli arresti domiciliari e per l'altro l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.I fatti sono accaduti a piazza di Ponte Milvio lo scorso 15 maggio, quando un nutrito gruppo di tifosi laziali, nonostante la partita si disputasse a porte chiuse e non ci fossero tifosi romanisti nell'area dello stadio Olimpico, ha aggredito le forze di polizia con bastoni e con lancio di oggetti contundenti.L'attività investigativa della Digos, coordinata dalla Procura di Roma, attraverso l'analisi dei filmati avrebbe permesso di acquisire a carico dei due ultras colpiti dal provvedimento cautelare e di altri 3 tifosi "gravi indizi dicolpevolezza in ordine ai reati di "radunata sediziosa", "interruzione di pubblico servizio aggravato dalla violenza e minaccia", "violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravata" e "concorso in lesioni personali aggravate" rende noto la Questura.