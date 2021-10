Scontri tra ultrà in autostrada dopo Avellino-Paganese

Immagine di repertorio (Ansa)

Scontri tra tifosi dell'Avellino e della Paganese sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, all'altezza dello svincolo di Solofra, nell'Avellinese.Secondo una prima ricostruzione della polizia, un gruppo di tifosi della Paganese, che viaggiava a bordo di auto private, è entrato in contatto con alcuni supporter dell'Avellino, che viaggiavano su due auto. Una persona è rimasta ferita e si è recata all'ospedale Moscati di Avellino. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma si attende il referto medico.Nel pomeriggio, allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, le due squadre campane hanno disputato la partita di calcio di serie C, terminata con il risultato di 3 a 0 per i padroni di casa. Da alcuni video che circolano sui social, si vede il traffico paralizzato in autostrada con alcune persone che, a piedi, girano tra le auto. Momenti di paura per molti automobilisti. Le indagini sono affidate alla Digos.