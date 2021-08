La polemica Scoppia il caso Durigon. Di Maio: faccia un passo di lato Una parte della maggioranza parlamentare è pronta a sfiduciare in Aula il leghista

La larga maggioranza che sostiene il governo Draghi è alle prese con una nuova grana, quella legata a. La proposta del sottosegretario all'Economia di reintitolare al fratello del duce, Arnaldo Mussolini, il parco di Latina attualmente dedicato a Falcone e Borsellino continua a scatenare polemiche. E ora una parte della maggioranza parlamentare è pronta a sfiduciare in Aula il sottosegretario leghista."Dovrebbe fare un passo di lato", consiglia il ministro degli Esteri,. "Le sue affermazioni sono molto gravi, ci aspettavamo delle scuse mai arrivate"."Intollerabile ciò che ha detto - l'affondo del ministro pentastellato- credo che non sia compatibile con la sua permanenza al governo". Durissimo anche il segretario del Pd: "Starebbe a lui fare un passo indietro. Per quanto ci riguarda faremo il possibile perché questo avvenga". Ma per ora da Palazzo Chigi sulla vicenda c'è solo un "no comment".Nessun commento anche dalla Lega, una scelta deliberata, come spiegano fonti del partito, per non alimentare una polemica definita "strumentale". Il messaggio all'esterno è che il ruolo del sottosegretario non è in discussione.