Villaggio Rosseau Scuola, Azzolina: ce la stiamo mettendo tutta per riaprire il 14 settembre La ministra dell'Istruzione alle 'Olimpiadi delle idee' del M5S parla anche di precari e banchi

Condividi

"Ce la stiamo mettendo tutta per farcela a riaprire la scuola il 14 settembre, ovviamente in presenza e in sicurezza". Lo ha affermato la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, intervenendo alle Olimpiadi delle idee del M5S di Villaggio Rousseau. "Stiamo lavorando con tutti - ha spiegato la ministra - in primo luogo con gli enti locali che hanno ruolo fondamentale in quanto sono i proprietari delle scuole, affinché siano fatti i lavori di edilizia leggera". Azzolina ha ricordato che "per velocizzare le procedure abbiamo dato poteri commissariali a comuni e province".li vogliamo assolutamente assumere ma secondo le procedure previste dalla Costituzione", ha poi proseguito la ministra, ribadendo che "a fine agosto faremo le assunzioni, useremo le graduatorie dei vecchi concorsi, le cosiddette Gae, e poi faremo i concorsi nuovi a fine settembre. I precari che faranno i concorsi nuovi, li assumeremo con retrodatazione al primo settembre 2020. Il nostro obiettivo - ha concluso - è assumerli perché significa dare loro una stabilità".. Se i governi non investono sull'istruzione vengono criticati, quando investono vengono criticati. La critica va bene se è costruttiva". Azzolina torna sul tema e ricorda che per l'acquisto dei nuovi banchi "è stata fatta una gara europea. Se ne occupa il commissario Arcuri, perché in questo modo le tempistiche possono essere più celeri e i costi più contenuti. Lasciateci lavorare - ha affermato - avremo tra pochi giorni tutti gli elementi per valutare". "Quanto ai banchi con le rotelle la ministra ha detto che è sbagliato farli diventare "i banchi della discordia". "Vengono già utilizzati in molte scuole italiane innovative - ha spiegato - e sono stati pensati così perché permettono agi studenti di lavorare in gruppo, di fare lavori nuovi, di avere forme di didattica e di apprendimento diversi". Ovviamente, ha aggiunto, quelli con le rotelle "sono solo una parte dei banchi. Poi ci sono quelli più tradizionali che si utilizzano soprattutto nella scuola primaria". Quello che sta facendo il governo, comunque, "è un investimento importante sugli arredi. Se entriamo in un'aula scolastica rischiamo di trovarla uguale a quella che era 50 anni fa. Quindi - ha concluso - se investiamo sugli arredi e sul personale penso che sia una cosa da apprezzare"."Dal prossimo settembre, soprattutto per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria", ha infine detto Azzolina: "I bambini sono quelli che hanno sofferto di più durante il periodo del lockdown - ha affermato - così come i bambini disabili, ed è a loro che deve essere data massima attenzione".