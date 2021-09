Previsto un piano "per condizioni a rischio" Scuola: Bianchi, in caso contagi Covid si isola la scuola, non si chiude Il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi non fa altro che ricordare il testo del decreto del 6 agosto

Condividi

In caso di contagi Covid nelle scuole e la situazione in generale dovesse peggiorare, la scuola ha un piano B? Secca la risposta del ministro Bianchi a margine del convegno sulla scuola diffusa al teatro Ariosto a Reggio Emilia “Il piano B c’è già nel decreto del 6 agosto”. Dove, prosegue il ministro dell’Istruzione- “è scritto in maniera molto chiara cosa succede in caso di contagio: si isola quella situazione specifica e non ci sarà più, come avveniva l'anno scorso, che per un problema in una scuola si chiuda tutta la Regione”. Poi aggiunge:” Questo non è più fattibile”.“Stiamo facendo una battaglia importante, spero sia l'ultima, ma si fa tutti insieme". Il ministro è tornato sui nodi caldi dei Green pass: "no per studenti anche 18enni,a eccezione dei ragazzi iscritti all'Its e all'università”. “Per il personale che lavora fisicamente nelle scuole, usufruiremo della piattaforma ad hoc per i Green pass. Mentre il personale delle mense dovrà essere controllato dal datore di lavoro” “La piattaforma Green pass per i docenti è già pronta. “Funziona da inizio settembre, ci siamo tenuti questi giorni, prima dell’inizio delle lezioni per collaudarla con i docenti".