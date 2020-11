Bonetti: da inizio dicembre almeno didattica integrata, mi aspetto piano riorganizzazione trasporti

Condividi

"Mi aspetto un piano di organizzazione dei trasporti locali e dei servizi sanitari dedicati per la scuola che permetta di arrivare già dai primi giorni di dicembre ad una forma di didattica quanto meno integrata per le scuole che adesso sono in dad al 100%". Lo dice all'Ansa la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti."La scuola è una priorità e il ritorno alla didattica in presenza un'urgenza educativa per i nostri ragazzi - aggiunge - L'ho detto più volte con ItaliaViva. Non c'è tempo da perdere, ogni giorno di scuola inpresenza è un giorno guadagnato per il futuro dei nostri ragazzie vale tutto il nostro lavoro e il nostro impegno al governo".Servono 2,8 miliardi per il tempo pieno per tuttiGarantire il tempo pieno a scuola sututto il territorio nazionale, costerebbe 2,8 miliardi di eurol'anno e richiederebbe 50 mila nuovi posti di lavoro. Oltre a unmiliardo di euro di investimento iniziale per approntare ilocali di mensa e laboratori. I calcoli li fa la rivista specializzata Tuttoscuola la qualericorda che finora quella del tempo pieno è stata una marciacontinua, lunga ma anche lenta e che praticamente l'incremento èstato mediamente di un punto percentuale all'anno. Nel 2008-09 le regioni del Sud registravano il 9,8% di classiorganizzate a tempo pieno; nel 2019-20 la percentuale è statadel 20%. Su quel territorio dovrebbe, quindi, concentrarsi ilmaggior sforzo del progetto di generalizzazione. Nonostante la flessione demografica che sta investendo anche lascuola primaria, il numero di alunni che scelgono il tempo pienotende ad aumentare. Infatti, mentre dal 2018-19 al 2019-20 ilnumero complessivo di alunni è diminuito di oltre 53mila unità,quelli iscritti al tempo pieno sono invece aumentati di oltre 16mila unità. Attualmente, in base ai dati 2019/20 del Ministerodell'Istruzione, frequentano il tempo pieno nella scuolaprimaria 923.196 alunni, il 37,8% dei 2.443.889 iscritti.Conseguentemente non frequenta il tempo pieno il 62,2% dialunni, cioè 1.520.693 di ragazzi.Attualmente i posti comuni di docentenella scuola primaria sono 193.265 di cui il 45,5% impiegato inclassi a tempo pieno (87.731).Per assicurare il tempo pieno in tutte le attuali 128.148 classioccorre che, oltre alle 46.403 (36,2%) già funzionanti a tempopieno, anche le restanti 81.745 vengano riorganizzate "fulltime", calcola Tuttoscuola.Per questa riorganizzazione occorre incrementare l'organicodocenti - attualmente di 193.265 posti di cui 87.731 (45,4%) suclassi a tempo pieno - aggiungendo 49.015 nuovi posti ai 105.534attualmente impegnati su classi funzionanti a tempo normale(27-30 ore settimanali). Quei 49mila posti necessari per generalizzare il tempopieno dovrebbero essere assicurati al 50% dalle graduatorie dimerito dei concorsi e per l'altra metà dalle Graduatorie adesaurimento.Nelle more delle immissioni in ruolo i posti potrebbero essereassicurati da supplenti annuali.Poiché in base all'attuale contratto collettivo nazionale dilavoro del comparto scuola il costo per docente all'inizio dicarriera è di 31.227 euro lordi annuali comprensivi degli oneririflessi a carico dello Stato, il costo per anno sarebbe quasidi un miliardo e 531 milioni. Normalmente la gestione della classe organizzata a tempopieno è affidata prevalentemente ad una coppia di insegnanti chesi spartiscono i principali interventi disciplinari. Inoltre c'èuna diversa attenzione ai momenti integrativi e all'utilizzo delmaggior spazio di tempo disponibile (40 ore settimanali a frontedelle 27-30 ore del tempo normale). Secondo la rivistaspecializzata, il passaggio a questa nuova formula diorganizzazione e di gestione didattica non si improvvisa conimmediatezza. Potrebbe essere utile accompagnare il passaggio alnuovo tipo di scuola con adeguati momenti formativi per decinedi migliaia di insegnanti. Tra i parametri previsti per la determinazione dell'organicoATA la presenza di una quota consistente di alunni chefrequentano il tempo pieno determina anche un incremento delnumero di collaboratori scolastici.Tenendo presente il numero delle classi che con lariorganizzazione annunciata dal premier passeranno al tempopieno e della consistenza della popolazione scolasticainteressata (un collaboratore scolastico in più ogni 250 alunnia tp dopo il centesimo), serviranno altri 1.213 collaboratoriscolastici.Considerato lo stipendio lordo annuo di 24.252 euro, comprensivodegli oneri riflessi a carico dello Stato, il costo annuale perl'incremento dell'organico dei collaboratori scolastici sarà diquasi 29 milioni di euro. Alle amministrazioni comunali spetta forse il compito piùdifficile per sostenere efficacemente il progetto ambiziosodella generalizzazione del tempo pieno.Sono sostanzialmente due le tipologie di intervento previste:uno immediato (l'approntamento di strutture e locali) e un altrocontinuativo (il servizio di mensa).Ad oggi soltanto il 31,5% delle scuole primarie è dotato diapposito locale di mensa. Per la predisposizione di tutti ilocali necessari, stimando mediamente un impegno di spesa dicirca 120-130mila euro per le 8.202 scuole in cui attualmentenon c'è il tempo pieno, a carico dei Comuni vi sarebbe una spesacomplessiva superiore a un miliardo e 25 milioni di euro.Una volta avviato il tempo pieno, i Comuni dovrebbero assicurareil servizio continuativo di refezione, mettendo in atto gare diappalto, convenzioni, gestione delle rette, ecc, per un costostimabile in 1,2 miliardi l'anno.