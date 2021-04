"Piano vaccini è stato sospeso forse era il caso di proseguire" Scuola, Giannelli: "Nessuna frenata dai presidi, ma problemi da risolvere" "Abbiamo una percentuale alta di personale vaccinato, il 75%" ha dichiarato il presidente dell'Associazione nazionale presidi ma aggiunge "penso sarebbe giusto lasciare alle scuole la possibilità di decidere quanti studenti possono andare"

"Non si tratta di una frenata. Anzi il ritorno in presenza è stato da noi sempre auspicato. Si tratta più che altro di una riflessione di natura tecnica. Da un lato abbiamo una percentuale alta di personale vaccinato, il 75%, ma per quanto riguarda le problematiche siamo sempre lì. Una è il trasporto pubblico e inoltre è inutile nascondere che gli spazi sono sempre gli stessi. La differenza è che ci sono state le vaccinazioni al personale scolastico ma il piano è stato sospeso: forse era il caso di non sospenderlo e proseguire" ha dichiarato il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, intervenendo alla trasmissione televisiva 'Omnibus' su La7.Poi ha proseguito: "A questo aggiungiamo che il piano di tracciamento non riesce a decollare. Quindi qualche preoccupazione è lecito avercela. Io penso che sarebbe giusto lasciare alle scuole la possibilità di decidere quanti studenti possono andare".Sono due gli incontri previsti per oggi tra i sindacati del comparto scolastico e il ministero dell'Istruzione. A quanto si apprende il primo appuntamento in mattinata e riguarda il protocollo di sicurezza per i prossimi esami di Stato. Mentre alle 14,30 sarà affrontato il tema del reclutamento del personale scolastico.Da oggi sono a scuola per seguire le lezioni in presenza 6 milioni e 850 mila alunni: l'80,5% degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie: oltre otto su dieci, secondo le nuove stime di Tuttoscuola. Si tratta di 291 mila studenti in più della scorsa settimana, tutti della Campania che è uscita dalla zona rossa. Restano in zona rossa Puglia, Sardegna e Val d'Aosta con 390 mila alunni in DAD: in tutto saranno quasi un milione e 657 mila quelli ancora a casa in DAD la prossima settimana.Dei 6,8 milioni rientrati in classe, poco meno di 5,6 milioni sono bambini più piccoli della scuola dell'infanzia e alunni del primo ciclo, compresi quelli che si trovano nelle tre regioni classificate "rosse". In tutte le regioni, indipendentemente dal colore, accedono ai servizi per la prima infanzia (0-3 anni) anche 356 mila bambini. Nello specifico, secondo i calcoli di Tuttoscuola, sono dunque 6.849.648 gli alunni di scuole statali e paritarie che possono da oggi seguire le lezioni in presenza, su un totale di 8milioni e 506mila (quattro su cinque). I dati comprendono anche i 291 mila alunni e studenti della Campania tornati in presenza a scuola per il passaggio della loro regione da zona rossa a zona arancione. E' l'unica differenza rispetto alla settimana scorsa.Con riferimento ai diversi settori scolastici, seguono le attività didattiche a scuola complessivamente 1.393.010 bambini delle scuole dell'infanzia (il 100%), 2.605.865 alunni della primaria (il 100%), 1.606.991 alunni della scuola secondaria di I grado (il 93,8%) e 1.550.085 studenti delle superiori (il 55,5%) con la consueta alternanza del 50% per gli studenti delle superiori nelle regioni in cui è consentito.L'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (Andis) segnala al Governo e al ministro dell'Istruzione che tra il personale scolastico e le famiglie continua a diffondersi un "forte sentimento di preoccupazione e di ansia circa i possibili rischi connessi alla ripresa, dal prossimo 26 aprile, delle lezioni in presenza anche per le secondarie di II grado senza che siano stati predisposti servizi aggiuntivi e più efficaci interventi di prevenzione". Cosi' l'Andis in una nota. A questo proposito, l'associazione ribadisce "la necessita' e l'urgenza di emanare alcune misure indifferibili", come l'aggiornamento del protocollo di sicurezza (anche in relazione alla diffusione delle varianti COVID); la possibilità che siano i dirigenti a scegliere la percentuale di alunni da ammettere in presenza (a partire dal 50%); la somministrazione di tamponi periodici agli alunni e al personale della scuola; efficaci misure di tracciamento; linee guida unitarie all'indirizzo di ASL/USL; il completamento della vaccinazione del personale scolastico; aumento dei mezzi di trasporto scolastico; la gestione alla Protezione Civile e alle organizzazioni di volontariato il controllo sugli assembramenti all'entrata e all'uscita delle scuole e alle fermate dei mezzi pubblici.