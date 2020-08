La Regione approva linee guida Scuola, nel Lazio previste due fasce di ingresso: 8.30 e 9.30 A quasi un mese dalla ripartenza della scuola, in ogni ordine e grado, la Regione Lazio stabilisce le regole su ingressi e trasporti. I presidi: "Siamo già al lavoro"

A scuola si entrerà alle 8,30 e alle 9,30. Ingressi differenziati per gli uffici e revisione della capienza sui treni, che oggi è al 50%.Sono le linee guida per scuola e trasporto pubblico a settembre nel Lazio, deliberate dalla giunta regionale "in ottemperanza delle direttive governative in materia di contenimento del contagio da Covid".A partire da settembre, precisa la Regione Lazio, "saranno applicate le misure per garantire la sicurezza di lavoratori e utenti del Trasporto pubblico locale".Le linee guida dispongono l'ottimizzazione "dell'orario degli spostamenti degli studenti in collaborazione con Assessorato alla Formazione Regionale e Ufficio Scolastico Regionale con l'individuazione di due fasce orarie di ingresso (8.30 prima fascia - 9.30 seconda fascia) "che verranno distribuite tra scuole elementari, medie e gli istituti superiori. Inoltre per coordinare e differenziare gli orari di enti e aziende e un utilizzo coerente alle esigenze della mobilità dello smart working, la Regione "avvierà sin dalla fine del mese di agosto dei tavoli di confronto e coordinamento con i mobility manager degli enti locali e delle maggiori aziende laziali".Attraverso simulazioni la società Cotral S.p.A. stimerà il fabbisogno "del servizio extraurbano". Per l’anno scolastico 2020-2021 ci sarà bisogno di un finanziamento di 10 milioni di euro che garantirebbe la copertura di circa 5 milioni di km in più.Saranno potenziate le corse delle linee dei pendolari come la Roma-Civita Castellana-Viterbo e sono previsti inoltre servizi sostitutivi su gomma pronti ad essere utilizzati in casi di sovraffollamento. Cambiamenti ci saranno anche sull'offerta ferroviaria con una revisione dell'attuale capienza ridotta al 50% e la nuova possibile offerta di posti in più sia a sedere sia in piedi."Abbiamo ricevuto le linee guida della Regione che ripercorrono quanto già indicato da Cts e dal ministero sull'opportunità degli orari scaglionati di ingresso e di uscita a scuola". Così Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi del Lazio. "Le scuole stanno già mettendo in pratica le indicazioni per essere pronte dal 1 settembre quando inizieranno i corsi di recupero per medie e superiori - aggiunge Rusconi - le varie scuole in base alle proprie necessità articoleranno gli orari. All'istituto Pio IX, ad esempio, le elementari entreranno alle 8, le medie alle 8.30 e il liceo alle 9. Gli orari scaglionati - conclude - serviranno per evitare assembramenti sia a scuola che alle fermate di metro, bus e tram"