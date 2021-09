I conti del Codacons Scuola. Per libri e materiali prezzi salgono del 3,5% Il caro scuola è una consuetudine all’inizio di ogni anno scolastico. E non fa eccezione la l'anno della pandemia



Una famiglia spenderà 1200 euro.tra libri, astucci e altro materiale scolastico. Cifra che può variare dal grado di istruzione e della scuola dei figli. A far di conto il Codacons. Capitolo diari, astucci, zaini “griffati": i prezzi salgono al +3,5% rispetto allo scorso anno, seguendo il trend dell'inflazione che registra un marcato aumento nel nostro paese, mentre i prezzi dei prodotti “non griffati” sono gli stessi del 2020. Altro capitolo, lo zaino: si va dai 190 per uno di marca. L’astuccio completo di colori, 56 euro. Il diario anche qui la differenza la fa la marca: si va da 20 ai 22 euro.Se qualcuno ha pensato di risparmiare comprando on line, dovrà ricredersi. I prodotti che sul web e siti di e-commerce sono in assoluto i più costosi perché sono quelli firmati da influencer e personaggi famosi che hanno lanciato linee specifiche per la scuola.Capitolo da non sottovalutare sono i libri: l'esborso per il materiale scolastico completo può arrivare durante l'anno scolastico 2021/2022 quota 550 euro a studente su base annua, cui va aggiunto il costo per libri di testo, altra voce che inciderà pesantemente sui portafogli delle famiglie italiane, variabile a seconda del grado di istruzione e della scuola, con la spesa complessiva a carico delle famiglie, in tutto di circa 1200 euro a studente.