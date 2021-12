Scuola, presidi: "Il 95% dei docenti è vaccinato, l'obbligo non incide" "Salvo in regioni come il Friuli Venezia Giulia dove le percentuali no vax più alte"

"Attualmente i docenti vaccinati in Italia sono circa il 95%, e del 5% dei non vaccinati, almeno il 3% è rappresentato da coloro che non possono farlo, quindi i no vax saranno in definitiva circa il 2%.Lo ha affermato Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi (Anp), oggi in Friuli Venezia Giulia, rispondendo a una domanda sull'obbligo vaccinale per il personale della scuola."L'obbligo vaccinale dal 15 dicembre, dunque, non inciderà sul personale, salvo in alcune regioni, come il Friuli Venezia Giulia ad esempio, dove i non vaccinati si trovano in percentuali maggiori", ha aggiunto."La vera emergenza per le scuole del Friuli Venezia Giulia, dove in alcuni istituti si raggiungono punte di professori no vax fino a oltre il 10%, nei prossimi giorni potrebbe essere quella di non trovare supplenti, quindi di non poter garantire il diritto allo studio per mancanza di personale". Lo ha detto oggi la presidente regionale dell'Associazione Nazionale dei Presidi, Teresa Tassan Viol, commentando la situazione attuale degli istituti scolastici del Fvg alle prese con l'emergenza Covid e con l'introduzione dell'obbligo vaccinale dal 15 dicembre.