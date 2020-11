I dati di Tuttoscuola Scuola: sono circa 4 milioni gli studenti che studiano a casa per la pandemia La nuova ondata della pandemia si fa sentire anche nelle scuole. Sale il numero degli studenti che seguono a distanza le lezioni

Non più dietro i banchi ma davanti a un pc. Sarà così, da domani, per gli alunni della Calabria dai piccoli dell’infanzia ai ragazzi della prima media. Lo stesso per gli studenti toscani di seconda e terza media che seguiranno le lezioni da casa, come i compagni più grandi.Calabria e Toscana diventate infatti, zone rosse. La scuola in presenza lascia il posto all’avanzare della pandemia e dal cambio dei colori delle regioni.Ora sono 3.894.278 gli alunni complessivamente impegnati nella didattica a distanza, il 46,2%del totale.A tirare le somme Tuttoscuola.Non cambia molto in Campania, diventata zona rossa. Qui il Governatore De Luca aveva già imposto la didattica a distanza per tutte le classi.