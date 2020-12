Napoli, secondo giorno di proteste dei ristoratori: bloccato il lungomare. Riunione in Regione

Bloccato per il secondo giorno consecutivo il traffico delle auto sul lungomare di Napoli. Alcune decine di ristoratori stanno ripetendo così l'azione di protesta già messa in pratica ieri per contestare l'ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che conferma le misure restrittive della zona arancione su tutto il territorio regionale fino al 23 dicembre.Commercianti e ristoratori, che già avevano bloccato il traffico all'incrocio tra via Arcoleo e via Chiatamone, si sono spostati sul vicino lungomare bloccando le auto provenienti da via Caracciolo e dirette verso il tratto di via Partenope, recentemente riaperto al traffico veicolare per supplire alla chiusura della Galleria Vittoria. Immediate le ripercussioni sul traffico in tutta l'area. I manifestanti hanno sistemato dei new jersey di plastica in modo da bloccare la strada.La Regione Campania ha convocato nel pomeriggio una riunione con i rappresentanti delle Camere di Commercio "per avviare da subito le attività finalizzate al riconoscimento dei ristori per le spese di approvvigionamento sostenute in vista della riapertura delle attività, inibita per effetto dell'ordinanza 98 del 19 dicembre 2020, nonché per l'istruttoria relativa ai ristori statali per le misure restrittive precedentemente disposte dai vari provvedimenti adottati dal Governo e dalla Regione".La nota dell'ente arriva dopo che stamani è riesplosa la protesta dei ristoratori di Napoli, alle prese con le spese affrontate per sanificare e riattivare le attività in vista della riapertura al servizio ai tavoli a ridosso delle festività grazie al passaggio della regione in zona gialla."Saremo vicini - scrive il presidente della giunta campana Vincenzo De Luca - e daremo tutto l'aiuto possibile agli operatori la cui attività viene bloccata. Ma è doveroso mantenere una linea di rigore e di responsabilità. Sarebbe inaccettabile che per il rilassamento di pochi giorni si perdesse tutto il lavoro fatto per contenere l'epidemia. Sarebbe assurdo riprendere le attività per poche ore per poi doverle sospendere per mesi interi a fronte di un riesplodere del contagio. Aiuto doveroso per chi ha bisogno ma comportamenti responsabili da parte di tutti. Chiederemo a ogni nostro concittadino di aiutarci per salvaguardare un futuro di lavoro stabile e definitivo".