Veneto Sedicenne muore schiacciato da un masso sul greto del Piave Per cause al momento da stabilire il masso gli è finito addosso mentre il giovane stava giocando con alcuni coetanei

Condividi

Un ragazzo di 16 anni è morto schiacciato da un grande masso sul greto del Piave in località Campo di Santa Giustina, in Veneto. Lo rende noto il Soccorso alpino e speleologico regionale.Per cause al momento da stabilire il masso gli è finito addosso mentre il giovane stava giocando con alcuni coetanei. Immediato l'allarme e l'arrivo sul posto dei sanitari del Suem 118 a bordo dell'elicottero che hanno cercato di stabilizzare il 16enne mentre i vigili del fuoco rimuovevano la pietra.Il personale medico, provvedendo al supporto vitale, ha quindi caricato a bordo dell'elicottero il ragazzo assieme alla mamma, accorsa nel frattempo. Trasportato all'ospedale di Belluno, il giovane è morto per la gravità delle ferite riportate.