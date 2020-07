Mercati Seduta in profondo rosso, pesano Pil Usa e Germania

di Michela Coricelli Effetto covid sulle grandi economie mondiali. Il crollo del Pil americano nel secondo trimestre (-32,9%) spinge al ribasso la borsa di New York: il Dow Jones cede un punto e mezzo e il Nasdq oltre mezzo punto percentuale.Pesanti anche i listini europei dopo la pubblicazione del prodotto interno lordo della Germania, che perde il 10,1%, il calo peggiore dal 1970.La borsa di Francoforte perde tre punti e mezzo, Milano quasi il 3%, Londra due punti e mezzo e Parigi il 2%.A Piazza Affari stagione di semestrali. Il titolo peggiore è Eni (-6,2%) dopo la pubblicazione dei risultati con una perdita di 7 miliardi e la revisione della politica di remunerazione degli azionisti. In forte calo tutto il comparto energetico e petrolifero in Europa. A Milano il Ftse Mib è completamente in rosso, si salva solo il titolo Prysmian quasi piatto.