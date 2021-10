Mercati Seduta negativa: chiusure in rosso

di Michela Coricelli Chiusure negative per tutte le borse europee, al termine di una seduta caratterizzata dalla volatilità. Milano cede l'1,35% in linea con le perdite degli altri listini: Londra -1,15%, Francoforte -1,46% e Parigi -1,26%.A Piazza Affari il titolo peggiore è Tenaris (-4,29%), sulla scia della frenata della quotazione del petrolio. Ma più in generale perde il settore industriale, da Saipem (-4,20%) a Cnh (-3,80%).I timori legati all'inflazione preoccupano gli investitori europei, ma ancor più gli americani. Wall Street procede in calo con il Dow Jones che cede oltre un punto e il Nasdaq quasi mezzo punto.Il petrolio frena la sua corsa dopo la pubblicazione delle scorte americane: greggio americano vicino ai 77 dollari al barile e brent poco sopra gli 81. Comunque il caro-energia resta uno dei temi sotto i riflettori anche per i mercati finanziari.