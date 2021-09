Mercati Seduta negativa, timori per crisi energetica in Cina

di Michela Coricelli Avvio di seduta negativo per le borse europee, sulle quali pesano i timori degli investitori legati alla crisi energetica già in corso in Cina.Milano cede lo 0,34% in linea con Londra, mentre Francoforte (alle prese con il dopo elezioni) perde lo 0,70% e Parigi quasi un punto.Oltre ai tagli alla produzione industriale e ai blackout registrati in Cina a causa della scarsità energetica, c'è anche la corsa del petrolio: il Brent è sopra gli 80 dollari al barile per la prima volta da tre anni.Non a caso il titolo migliore a Piazza Affari è Eni (+1,61%).Grazie all'immissione di liquidità sui mercati da parte della Banca centrale cinese, le borse asiatiche reggono l'urto e le preoccupazioni degli investitori. Debole solo Tokyo che chiude a -0,19%.