Seduta positiva, Milano maglia rosa



di Michela Coricelli Aperture decisamente positive per le borse europee, spinte da due fattori: da una parte la corsa ai vaccini che si allarga ad altre case farmaceutiche, dall'altra l'apertura di Trump al passaggio di consegne e la nomina da parte di Biden dell'ex presidente della Federal Janet Yellen a segretario del Tesoro.Poco dopo le 9,40 Milano è la migliore tra le europee, guadagna quasi un punto e mezzo, seguita da Parigi in rialzo di un punto circa. Londra e Francoforte segnano +0,60%.La seduta di Wall Street è stata positiva soprattutto per il Dow Jones (+1,12%).Tokyo - dopo la festività di ieri - torna agli scambi molto tonica e chiude a +2,5%.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco cala ancora a 115 punti base (rendimento ai minimi: 0,58%).