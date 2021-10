L'esperto Segnali positivi per la ripresa della natalità nel 2022 In Italia gli ultimi dati Istat mostrano, per il 2021, un calo del 3,8% delle nascite rispetto al 2020, nuovo minimo storico dall'Unità d'Italia

Condividi

Il Professor Enrico Ferrazzi direttore dell'Unità operativa complessa al Policlinico di Milano e responsabile del Mangiagalli Center, professore ordinario di Ginecologia e ostetricia dell'università degli Studi di Milano, parla di gravidanza e post Covid, partendo dai dati rilevati presso il centro milanese. I dati sono una buona notizia: "Il 2022 potrebbe essere l'anno per invertire il segno negativo delle nascite. La percezione dell'ultimo periodo, rispetto alla donne che fruiscono del nostro centro, è che si torna a progettare una gravidanza e di avere un figlio".In Italia, gli ultimi dati Istat mostrano, per il 2021, un calo del 3,8% delle nascite rispetto al 2020, nuovo minimo storico di nascite dall'Unità d'Italia. Un calo determinato non solo dalla pandemia, che ha provocato il completo lockdown dei centri di procreazione medicalmente assistita (Pma) per oltre 5 mesi, con un impatto di -1.500 nuovi nati con queste tecniche, ma anche dal ricorso tardivo delle coppie a tali centri a causa dei crescenti problemi di fertilità, che in Italia oggi interessano circa il 20% delle coppie (una su 5), rispetto al 10% di circa 20 anni fa.Secondo Ferrazzi sulla natalità manca una vera politica di interventi: "Non c'è nessun provvedimento su questo problema e il calo di nascite non è nelle priorità della politica - rimarca - mentre servirebbero scelte concrete e serie su questo fronte e non solo il bonus bebè di 900 euro, quando in Russia è di 8 mila euro. L'Italia così non pensa al futuro, serve una inversione culturale che si ponga il problema e trovi delle soluzioni".Sulla denatalità e le cause che l'hanno generata si è espresso anche Giuseppe De Rita nell'ultimo rapporto Censis: "Per riempire le culle non bastano asili nido gratis. Bisogna lavorare sul tessuto sociale e ricostruire un’idea di comunità. Le culle sempre più vuote sono il risultato di un Paese impaurito, ripiegato sul presente, incapace di pensare al futuro. Questo è ancora più vero proprio in questi ultimi 18 mesi. La pandemia ha acuito ulteriormente le paure già presenti e ne ha aggiunto di nuove".