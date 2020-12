Segno meno per tutte le borse. Moncler acquisisce Stone Island

di Fabrizio Patti Inizia una settimana finanziaria che avrà il suo culmine giovedì, con il Consiglio europeo, la riunione della Bce sulla politica monetaria e la decisione delle autorità statunitensi sul vaccino della Pfizer.La giornata è partita con il dato sopra le attese della produzione industriale in Germania a ottobre: +3,2%, il doppio delle previsioni degli analisti.Tra i listini a Milano il Ftse Mib segna -0,8%, Francoforte -0,77%, Parigi -1%. Limita i danni il Ftse 100 di Londra (-0,16%): potrebbe essere ancora l'effetto dell'approvazione anticipata del vaccino della Pfizer o quello della ripresa dei colloqui sulla Brexit avvenuta nel fine settimana.In Asia nella notte ha prevalso il segno meno, soprattutto a Hong Kong, -1,20%. Secondo l'agenzia Reuters già oggi potrebbero partire le sanzioni degli Stati Uniti contro una dozzina di alti funzionari cinesi. Questo in risposta alla destituzione di quattro deputati dell'opposizione a Hong Kong, all'inizio di novembre.Sono leggermente negativi i future che anticipano l'apertura di Wall Street, che però venerdì ha toccato il suo record storico con l'indice Dow Jones. Ci sono due aspetti che si stanno compensando: il dato sui nuovi posti di lavoro creati a novembre negli Stati Uniti, molto al di sotto delle attese. E l'aspettativa si superi lo stallo che dura ormai da mesi alla Camera degli Stati Uniti sul piano di stimoli all'economia. L'attesa è che venga approvato un piano ridimensionato rispetto ai precedenti, da 900 miliardi di dollari.A Piazza Affari in evidenza Moncler (+0,46%), società diventata italiana da qualche anno che ha acquistato il 70% di Stone Island. Sono due marchi iconici della moda anni Ottanta.Tra gli altri titoli maggiori rialzi per Diasorin (+1,37%) e Interpump (+0,74%), maggiori ribassi per Prysmian (-1,94%) e Buzzi Unicem (-2%).Sul fronte dei titoli di Stato, spread Btp/Bund in rialzo di 2 punti base, a quota 118.