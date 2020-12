Centinaia di persone alle esequie La sepoltura del terrorista Anzorov in Cecenia mette in imbarazzo il Cremlino Il giovane attentatore è stato ucciso dalla polizia francese dopo aver decapitato Samuel Paty, insegnante di Storia che aveva mostrato agli studenti alcune vignette su Maometto

Condividi

Numerosi mass media russi hanno diffuso il video della sepoltura del terrorista ceceno Abdullah Anzorov nel distretto Urus-Martan in Cecenia. L'atentatore 18enne è stato ucciso dalla polizia francese dopo aver decapitato Samuel Paty, insegnante di Storia e Geografia ma anche di Educazione civica e morale. La colpa di quest’ultimo era di aver mostrato agli alunni alcune controverse vignette su Maometto.Il canale Twitter Baza, autorevole e ben informato, specifica che ai funerali hanno partecipato 200 persone e che al defunto sono stati resi gli onori. Le autorità locali avrebbero limitato accesso alla cerimonia ai soli residenti, schierando nei pressi del villaggio 65 poliziotti.Numerosi mass media russi hanno messo in rilievo che la Francia consegna i corpi dei terroristi morti ai parenti e permette che vengano seppelliti, anche in patria. I terroristi che non hanno parenti vengono sepolti sul suolo francese a spese dello Stato.Dunque non c’è da meravigliarsi che le autorità francesi abbiamo rimpatriato la salma in Russia. Anche se, per logica, il corpo avrebbe dovuto essere sepolto in Francia, visto che i genitori risiedono nel paese transalpino da decenni, mentre in Cecenia risiedono solo i parenti di secondo grado.Da qui cominciano a sorgere dei dubbi: chi ha richiesto il rimpatrio della salma, chi ha autorizzato la sua accettazione in Russia e chi ha autorizzato un funerale pubblico?Secondo la legge federale russa, la procedura per la sepoltura delle persone morte in seguito alla soppressione della loro attività terroristica da parte delle forze dell’ordine viene stabilita dal governo della Federazione Russa, le salme vengono seppellite in forma segreta e il luogo della loro sepoltura non viene riportato. In passato, ci sono stati numerosi casi di sepolture dei terroristi ceceni, o presunti tali, secondo queste modalità.Aslan Maskhadov, presidente indipendentista della Cecenia, ufficialmente riconosciuto come tale anche dalla Russia, è stato ucciso in un blitz dalle forze speciali russe nel 2005, durante la seconda guerra cecena. Il Servizio russo di sicurezza interna (FSB) in un comunicato l’ha bollato come “jihadista internazionale, leader delle formazioni militari”. Nonostante le numerose richieste dei parenti e familiari, tra cui la vedova e i figli, la salma di Maskhadov non è mai stata restituita ai richiedenti. Secondo alcune fonti, sarebbe stato sepolto in segreto in una tomba anonima. Secondo altre voci non confermate, la sua salma sarebbe stata congelata e si troverebbe tuttora in qualche deposito segreto.I terroristi ceceni, uccisi nel blitz delle forze speciali russe durante la liberazione degli ostaggi nel teatro di Dubrovka a Mosca, sono stati sepolti con le stesse modalità. Nel 2004 dopo la strage nella scuola di Beslan, circa una trentina di terroristi islamisti uccisi sono stati sepolti in anonimato nelle tombe segrete.Nel 2006 lo stesso trattamento è stato riservato ai resti mortali del famigerato terrorista ceceno Shamil Basaev, anche se, dopo lo scoppio della carica esplosiva, piazzata dall’agente infiltrato dai servizi segreti russi, di Basaev è rimasta solo la testa.La sepoltura pubblica del terrorista islamista Abdullah Anzorov ha messo in evidente imbarazzo il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, il quale ha commentato la vicenda così: “L’unica cosa che si possa affermare con certezza è che senz’altro si tratta di un atto terroristico, il quale è soggetto solo a una profonda condanna e rigetto. Io non ho informazioni sui funerali e in che modo si sono svolti”.Il portavoce di Cremlino ha riconosciuto che si è trattato di un atto terroristico. In tal caso spettava al governo della Federazione Russa stabilire la procedura di sepoltura, in forma segreta, in un luogo sconosciuto e in una tomba anonima. Il Cremlino invece, secondo il suo portavoce, non ne sapeva nulla.Il giornale di Anna Politkovskaya, Novaya Gazeta, invece riporta che “la decisione di seppellire il terrorista Anzorov nella sua patria storica non sia stata presa all’insaputa e senza l’approvazione delle autorità cecene, e, in ogni caso, certamente non sarebbe stata fattibile senza il loro consenso”, puntando il dito contro i vertici ceceni.La radio Eco di Mosca rincara la dose: se le autorità cecene non avessero introdotto restrizioni e elevate misure di sicurezza, la partecipazione al funerale sarebbe stata molto più massiccia.