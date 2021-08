Mobilità e nuove regole Casco e limiti di velocità per i monopattini a Sesto San Giovanni dopo la morte del tredicenne Il ragazzino è deceduto dopo essere caduto dal mezzo di un suo amico e il sindaco di Sesto è corso ai ripari: "Non c'è più tempo da perdere". Le norme allo studio e i numeri in crescita di incidenti e vittime

La tragica morte del 13enne a Sesto San Giovanni riaccende le polemiche sull'utilizzo dei monopattini. La Procura dei minorenni di Milano ha disposto l'autopsia sul corpo di Fabio Mosca. Il ragazzino è deceduto dopo essere caduto dal mezzo di un suo amico e il sindaco di Sesto è corso ai ripari disponendo l'obbligo di casco per tutti (oggi lo è solo per i minori) e limiti di velocità di 20 km all'ora sulle piste ciclabili e 5 nelle aree pedonali."Non c'e' piu' tempo da perdere: in attesa che il Parlamento approvi al piu' presto una legge per regolamentare l'uso di questi mezzi (equiparandoli a ciclomotori), che come abbiamo visto in diverse occasioni possono essere davvero pericolosi, abbiamo deciso di intervenire, per quanto di nostra competenza, con l'obiettivo di iniziare a comporre un quadro normativo chiaro e preciso. Purtroppo per strada si vedono tantissime persone che girano sui monopattini elettrici senza casco e questo puo' avere conseguenze terribili: il casco e' una protezione fondamentale in grado di fare la differenza e salvare la vita in caso di incidenti e cadute. Va usato sempre". Cosi', in una nota il sindaco di Sesto Roberto Di Stefano.Proprio sulle regole da seguire riprende forza la polemica dopo che in pochi mesi si sono registrati una serie di incidenti, in alcuni casi mortali. Da più parti si chiede di intervenire a livello nazionale dopo che alcuni comuni e regioni, come ad esempio Genova e Toscana, hanno preso l'iniziativa stabilendo con ordinanze ad hoc limiti e divieti."Ben vengano - afferma Alessandro Morelli, viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili- le iniziative prese in autonomia da Comuni e Regioni, ma il problema deve essere affrontato e risolto a livello nazionale".Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, testimone oculare di un incidente avvenuto nella centralissima via del Corso a Roma che per fortuna non ha causato vittime, sostiene che "il settore è senza regole, sembra un Far West. Bisogna intervenire a livello nazionale o si rischia il fai da te".Ad oggi sono quattro, due alla Camera e due al Senato, le proposte di legge presentate in Parlamento in materia di sicurezza e di circolazione stradale dei monopattini. Solo per una di queste è in corso l'esame parlamentare in commissione a Montecitorio: si tratta del testo presentato da Roberto Rosso di Forza Italia, su cui fino allo scorso 4 agosto alla Camera è stato tenuto un ciclo di audizioni di esperti della materia. E' prevedibile che già con la ripresa dei lavori di commissione, la prossima settimana, si faccia il punto per capire come procedere nell'esame, specie dopo gli ultimi incidenti.Il testo prevede che i dispositivi in grado di sviluppare velocità superiori a 20km/h debbano essere dotati di regolatore di velocità non superiore a 6 km/h nelle aree pedonali e non oltre 20 km/h in generale. La proposta di legge limita l'uso del mezzo solo a chi ha 18 anni ed indossi un idoneo casco protettivo ed il giubbotto o le bretelle retro riflettenti ad alta visibilità. Si punta,inoltre, ad introdurre l'obbligo di procedere su un'unica fila e a non essere affiancati, il divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo e l'obbligo di condurre a mano i monopattini da mezz'ora dopo il tramonto nelle strade urbane con un limite di velocità di 30 chilometri orari.Il 13enne morto ieri a Sesto San Giovanni è la quinta vittima dall'inizio dell'anno di incidenti in monopattino. Il 9 febbraio perde la vita nel quartiere di Marassi a Genova una impiegata di 34 anni, sposata, con figli, finita contro un autoarticolato mentre è a bordo del suo monopattino elettrico: nemmeno il casco protettivo può niente contro la violenza dell'impatto. Il 23 giugno all'Infernetto, quartiere dell'entroterra di Ostia, un uomo di 52 anni perde il controllo del suo mezzo mentre percorre via di Castel Porziano, sbattendo il viso sull'asfalto. Un trauma gravissimo che gli costa la vita.Il 9 agosto tragico sinistro intorno alle 2 di notte nel centro di Firenze: bilancio, un morto e due feriti. La vittima è un 27enne dello Sri Lanka alla guida di un monopattino: secondo una prima ricostruzione, sta percorrendo viale Don Minzoni quando entra in collisione con uno scooter. L'impatto violento lo sbalza dal mezzo, facendogli battere la testa sul bordo del marciapiede. Pochi giorni fa a Roma si spegne in ospedale un 27enne di origini filippine, vittima di un incidente in monopattino sulla pista ciclabile di via Gregorio: dopo tre settimane di coma - l'incidente era avvenuto il 29 luglio - il suo cuore smette di battere. Ancora incerta la dinamica, ma non sembrerebbe essere coinvolto un altro mezzo.Ieri la morte del 13enne, caduto mentre - secondo i primi rilievi della polizia locale - viaggiava a velocità sostenuta e senza caschetto. La prima vittima italiana di incidenti in monopattino - l'unica del 2020 - è il 60enne di Budrio (Bologna), scontratosi in giugno all'altezza di una rotatoria con l'auto guidata da una donna. Secondo i dati ufficiali Aci-Istat, l'anno scorso - a partire da maggio - gli incidenti stradali con lesioni a persone che hanno coinvolto almeno un monopattino elettrico sono stati 564: i feriti tra conducenti e passeggeri sono stati 518. Lo speciale Osservatorio Asaps (Associazione sostenitori amici polizia stradale) registra "un incidente grave ogni tre giorni".