Per una Rai sempre più accessibile Settimana Internazionale delle Persone Sorde: tutti gli appuntamenti e produzioni Rai Su Rai5 l'Opera in LIS, in streaming su RaiPlay un programma con momenti di approfondimento dedicato

In occasione della Settimana Internazionale delle Persone Sorde, la Rai prevede una serie di programmazioni dedicate e accessibili.In collaborazione con Rai Cultura, cinque opere liriche (Cenerentola, Tosca, La Traviata, Carmen e Rigoletto) integralmente tradotte in LIS, sottotitolate alla pagina 777 di televideo e complete di audiodescrizione attivabile sul canale audio dedicato. Queste produzioni - uniche nel panorama europeo - saranno in onda su Rai 5 alle ore 10.00 - fino a venerdì 24.In collaborazione con Rai Gold, la fiction su Mia Martini “Io sono Mia” tradotta in LIS - anche questa unica nel panorama europeo – con sottotitoli sulla pagina 777 di televideo e con audiodescrizione attivabile sul canale audio dedicato. Verrà trasmessa su Rai Premium domenica 26 settembre alle ore 18.00.Domenica 26 settembre alle ore 21.00, in diretta streaming su Rai Play, andrà in onda un programma con momenti di approfondimento dal punto di vista delle tecnologie per le disabilità uditive (con la partecipazione di medici che si occupano di impianti cocleari, e sordi impiantati); dal punto di vista giuridico (con la partecipazione di magistrati che parlano di tematiche quali ad esempio il diritto alla difesa e il rapporto con i minori sordi); dal punto di vista istituzionale - con evidenza del recente riconoscimento legislativo della LIS (Lingua dei Segni italiana) e l’intervento delle Associazioni legate alla sordità. A questi momenti di riflessione si affiancano testimonianze e rappresentazioni artistiche di persone sorde e udenti: dal pianista Impiantato, all’attore sordo Segnante, ai performer LIS.