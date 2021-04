ITALIA

2021/04/05 10:03

Fermato mentre ripartiva per il Brasile Sicilia, 'tradito' dal pranzo di Pasqua, fermato boss Il pranzo di Pasqua con la famiglia è stato fatale a Giuseppe Calvaruso, ritenuto capo del mandamento mafioso palermitano di Pagliarelli che da tempo si era trasferito in Brasile e che era tornato a Palermo per i giorni di festa

Mafia, colpo ai barcellonesi: arrestato in Grecia il latitante Mario Giulio Calderone Mafia, ergastolo per il boss Nino Madonia: uccise Nino Agostino e la moglie, Ida Castellucci Condividi Una grande capacità di fare affari anche dal Brasile dove viveva da un po’ di tempo. Il capo del clan Pagliarelli Giuseppe Calvaruso, è stato arrestato dai Carabinieri proprio mentre stava per tornare nel paese sudamericano. L’uomo, il reggente, ha 44 anni, secondo le indagini avrebbe accumulato una tale quantità di soldi da investire nel settore edilizia e della ristorazione. Per evitare il sequestro dei beni avrebbe creato una fitta rete di prestanomi a lui fedeli per cercare di tutelare il suo patrimonio. Nel descriverlo I militari parlano di boss con una "notevole abitudine imprenditoriale del capo mandamento" che andava a caccia di flussi di capitali provenienti da investitori esteri.



In particolare Calvaruso avrebbe fatto affari con un cittadino di Singapore che aveva ingenti somme da investire nel settore edile e turistico-alberghiero in Sicilia.



Oltre a punire chi faceva rapire senza autorizzazioni, il clan costringeva i proprietari di immobili a fare le ristrutturazioni a ditte edili di fatto di proprietà di Calvaruso.

