ITALIA

2020/10/28 17:50

Già radiata dalla Magistratura Saguto condannata a 8 anni per cattiva amministrazione patrimoni sequestrati e confiscati alla mafia L'accusata avrebbe gestito in modo clientelare, in cambio di denaro e favori, le nomine degli amministratori giudiziari dei patrimoni confiscati

Silvana Saguto Corruzione. Caso Saguto, chiesti 15 anni e 10 mesi per ex giudice

Corruzione. Caso Saguto, chiesti 15 anni e 10 mesi per ex giudice Mafia. Ex giudice Saguto assolta da accusa di abuso d'ufficio Condividi Il tribunale di Caltanissetta ha condannato a 8 anni e 6 mesi l'ex presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, Silvana Saguto, accusata di avere gestito in modo clientelare, in cambio di denaro e favori, le nomine degli amministratori giudiziari dei patrimoni sequestrati e confiscati alla mafia. Nel corso del processo, Saguto era stata radiata dalla magistratura dal Csm. Secondo l'accusa l'ex giudice aveva messo in piedi un sistema basato su prebende e favori ribattezzato il cosiddetto "Sistema Saguto". Dovrà risarcire con la somma di mezzo milione di euro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Altre condanne

La condanna è arrivata anche per il marito della Saguto, Lorenzo Caramma: nei suoi confronti il Tribunale nisseno ha deciso per una condanna a 6 anni, 2 mesi e 10 giorni di carcere. Sette anni e mezzo di carcere all'ex 're' degli amministratori giudiziari Gaetano Cappellano Seminara. La Procura aveva chiesto la condanna a 12 anni e 3 mesi di carcere. L'ex Prefetta di Palermo Francesca Cannizzo è stata condannata a tre anni di carcere nell'ambito del processo per corruzione nei confronti dell'ex giudice Saguto. Il tribunale di Caltanissetta ha condannato a 8 anni e 6 mesi l'ex presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo,. Nel corso del processo, Saguto era stata radiata dalla magistratura dal Csm. Secondo l'accusa l'ex giudice aveva messo in piedi un sistema basato su prebende e favori ribattezzato il cosiddetto "Sistema Saguto". Dovrà risarcire con la somma di mezzo milione di euro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.La condanna è arrivata anche per il marito della Saguto,: nei suoi confronti il Tribunale nisseno ha deciso per una condanna a 6 anni, 2 mesi e 10 giorni di carcere. Sette anni e mezzo di carcere all'ex 're' degli amministratori giudiziari. La Procura aveva chiesto la condanna a 12 anni e 3 mesi di carcere. L'ex Prefetta di Palermoè stata condannata a tre anni di carcere nell'ambito del processo per corruzione nei confronti dell'ex giudice Saguto.

Condividi