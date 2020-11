Tennista altoatesino sempre più in ascesa Sinner conquista Sofia, primo torneo Atp vinto in carriera In finale, battuto al terzo set il canadese Pospisil 6-4 3-6 7-6. Con i suoi diciannove anni e tre mesi, è il più giovane italiano a trionfare nel massimo circuito. Da lunedì sarà numero 37 del ranking

Condividi

Sofia non sarà Wimbledon ma per Jannik Sinner può essere l'inizio di una grande storia. Con i suoi 19 anni e 3 mesi, l'atleta di San Candido diventa il più giovane tennista italiano a conquistare un torneo Atp, talento puro che continua la sua prepotente e costante ascesa.Nella sofferta finale giocata contro Pospisil (n.74) sul veloce indoor della capitale bulgara, l'altoatesino la spunta pur non disputando il suo miglior match: parte forte, subisce la rimonta del canadese, ma si riscuote nel terzo set, vinto al tie break: finisce 6-4 3-6 7-6 (3) in due ore e quindici minuti.Dopo il il successo nel Next Gen 2019 e dopo aver raggiunto i quarti un mese fa al Roland Garros (battuto da Nadal), Sinner mette in bacheca il primo Atp della carriera e da lunedì salirà ancora nel ranking, passando dal numero 44 al numero 37."Ringrazio il mio team che mi sta supportando in tutto e per tutto, dentro e fuori dal campo. Ora devo continuare così, la strada davanti è ancora lunga. Ma sono veramente contento di aver vinto e di aver giocato davanti ad un po' di pubblico", ha detto l'azzurro durante la premiazione.