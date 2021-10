Austria Sinner avanza a Vienna e sogna le Finals di Torino Battuto al primo turno lo statunitense Reilly Opelka

Jannik Sinner (Ansa)

Continua la corsa di Jannikverso le Atp Finals di Torino. A Vienna il tennista altoatesino ha battuto lo statunitense Reilly Opelka, numero 27 al mondo 6-4 6-2, ed è tornato davanti a Cameron Norrie nella FedEx Race to Torino, la classifica che qualifica per le Nitto Finals.In questo testa a testa serratissimo, una corsa a tre per conquistare un posto nel torneo finale del circuito, Hubert Hurkacz è ancora davanti, all'8° posto utile (in realtà è il nono ma Nadal ha già rinunciato al resto della stagione) ma è già fuori dal torneo, superato all'esordio da Andy Murray.Domani, al secondo turno, ci sarà uno scontro diretto tra il britannico Norrie, che ora è di nuovo dietro Jannik, e il canadese Felix Auger Aliassime, che invece si trova alle spalle dell'altoatesino. Quanto a Sinner al 2° turno lo aspetta l'austriaco Novak.Avanti anche, numero 23 Atp, che ha superato 6-4 6-3 in un'ora e 20 minuti il tedesco Dominik Koepfer.è stato battuto 6-2 7-5 dall'argentino Diego Schwartzman, numero 8 del seeding. Niente da fare anche per Lorenzocontro Gael Monfils: vince il francese 7-6 6-4.