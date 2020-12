Champions League Sospesa per "razzismo" la partita PSG-Basaksehir I giocatori e i dirigenti del Basaksehir chiedono l'allontanamento dal campo di Coltescu, il quarto uomo accusato di frasi razziste contro il vice allenatore della squadra turca

Condividi

"No al razzismo. Rispetto". Così il Basaksehir, rilanciando lo slogan ufficiale dell'Uefa, protesta contro il quarto uomo per le presunte frasi razziste rivolte a Demba Ba attorno al quarto d'ora della partita di Parigi col PSG, che ha portato i giocatori delle due squadre ad abbandonare il campo e alla sospensione della partita.Il club turco posta sul suo profilo Twitter il logo della campagna antirazzismo dell'Uefa.Al Parco dei Principi, dove la partita di Champions League PSG-Basaksehir è sempre interrotta, potrebbe essere l'assistente al Var, l'italiano Maurizio Mariani, a prendere il posto del quarto uomo, il romeno, Sebastian Coltescu, accusato dai giocatori turchi del Basaksehir - e in particolare da Demba Ba che, stando in panchina, dice di averli sentiti "forti e chiari" di insulti razzisti al loro vice allenatore Pierre Weibo.I giocatori e i dirigenti del Basaksehir chiedono l'allontanamento dal campo di Coltescu, che per il momento resta nella postazione Var.Anche il presidente turco Erdogan denuncia l'episodio e chiede all'Uefa di agire.