SpaceX, avvenuto l'ammaraggio nel Golfo del Messico

Condividi

Rispettando l'orario previsto, le 20,48 in Italia, è avvenuto regolarmente nel Golfo del Messico l'ammaraggio della SpaceX, al largo di Pensacola, in FloridaA bordo della navicella, gli astronauti Bob Behnken e Doug Hurley stanno bene e prima di uscire verranno visitati da un medico della Nasa. I due erano partiti lo scorso 30 maggio alla volta della Stazione Spaziale Internazionale.La navicella Crew Dragon, realizzata in collaborazione con la società privata SpaceX, è stata considerata dalla Nasa una missione test.I prossimi lanci saranno il 20 settembre e il 30 marzo prossimi.Il presidente Usa, Donald Trump, saluta su Twitter il rientro di Crew Dragon. "E' il primo completo ammaraggio in 45 anni! Grande vedere due astronauti della Nasa tornare sulla Terra dopo due mesi di una missione che ha avuto un grande successo. Grazie a tutti", scrive.