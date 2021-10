Valencia Spagna, la promessa di Sanchez: "Aboliremo la prostituzione" "Rende schiave le donne", ha affermato il capo dell'esecutivo parlando al congresso dei socialisti a Valencia

Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha promesso di mettere fuorilegge la prostituzione, un "mercato" fiorente nel Paese iberico dove è stata depenalizzata nel 1995."Andremo avanti abolendo la prostituzione, che rende schiave le donne", ha affermato il capo dell'esecutivo parlando al congresso dei socialisti a Valencia, ribadendo così una delle proposte più pubblicizzate negli ultimi giorni anche da altri esponenti della sua formazione.Un sondaggio del 2009 sosteneva che uno spagnolo su tre aveva pagato per prestazioni sessuali mentre secondo l'Onu nel 2016 l'industria del sesso valeva 3,7 miliardi di euro.La prostituzione attualmente non è sottoposta a regolamentazione in Spagna e non ci sono sanzioni per chi offre prestazioni a pagamento di sua volontà, a patto che non avvenga in luoghi pubblici. Tuttavia, lo sfruttamento della prostituzione è illegale.