2021/10/11 11:46

La vittima era agli arresti domiciliari per droga Sparatoria in strada a Buccinasco: muore un 60enne L'agguato è avvenuto tra via della Costituzione e via Morandi

Un uomo di 60 anni è morto dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco alla testa, al volto e a una spalla intorno alle 10 all'angolo tra via della Costituzione e via Rodolfo Morandi a Buccinasco, nell'hinterland di Milano.



Lo ha riferito l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) della Lombardia, spiegando che il 118 è intervenuto con un'ambulanza e l'elisoccorso e che i sanitari hanno trovato l'uomo in arresto cardiocircolatorio e lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di Rozzano (Milano) effettuando le manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale Compagnia che stanno svolgendo le indagini.



La ricostruzione

La vittima dei colpi, 60 anni, è morta all'ospedale Humanitas di Rozzano poco dopo il ricovero: si tratta di un pregiudicato per droga agli arresti domiciliari con permesso di uscita tra le 10 e le 12. Uscito di casa, mentre percorreva in bici via della Costituzione, è stato colpito da diversi proiettili esplosi, secondo i carabinieri, da ignoti a bordo di uno scooter. L'uomo, P.S., è andato quasi subito in arresto cardiaco e il 118 ha tentato di rianimarlo senza riuscirci.

