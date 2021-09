E' accaduto nel quartiere di Tor Bella Monaca Spari da auto in periferia a Roma, due persone ferite Trasportati in ospedale in codice rosso

Colpi di pistola sono stati esplosi alla periferia di Roma nel quartiere di Tor Bella Monaca.Dalle prime informazioni, due persone sono state raggiunte da colpi d'arma da fuoco mentre erano sedute sul ciglio della strada. I colpi sarebbero stati esplosi dal finestrino di un'auto in transito.Secondo quanto si apprende, i feriti sono entrambi 22enni e con precedenti. Un ragazzo è nato in Italia ma di origini maghrebine, l'altro nato in Egitto. Sono stati trasportati entrambi in ospedale in codice rosso. Ad essere in condizioni più preoccupanti il ragazzo che ha una ferita all'addome, l'altro è stato colpito alla spalla destra e non sarebbe in pericolo di vita.Sulla vicenda indagano i carabinieri di Frascati.