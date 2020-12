Lo scontro con il governatore Marsilio Speranza: porteremo l'ordinanza dell'Abruzzo davanti al giudice "Il caso dell'Abruzzo è molto chiaro, abbiamo chiesto al presidente di ritirare quell'ordinanza", dice il ministro della Salute

"Noi chiediamo alle regioni di rispettare in maniera molto ferma le ordinanze che sto firmando a nome del Governo, il caso dell'Abruzzo è molto chiaro, abbiamo chiesto al presidente di ritirare quell'ordinanza ed è chiaro che la porteremo di fronte al giudice".Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un'intervista tv in merito all'ordinanza con cui il governatore Marco Marsilio ha fatto uscire la regione Abruzzo dalla zona rossa con due giorni d'anticipo.