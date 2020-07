Mercati Sprofonda il Pil tedesco e azzoppa le borse europee

di Marzio Quaglino Dopo una partenza incerta, le borse europee hanno rapidamente virato in basso. Il Prodotto interno lordo calato in Germania nel secondo trimestre del 10,1% non invoglia certo agli acquisti. E anche il Bollettino mensile della Banca Centrale Europea, che registra sì segnali di ripresa ma in quadro di incertezza, non alimenta l’ottimismo dei mercati.Così Milano cede ora il 2,36%, con Londra e Parigi in calo poco oltre il punto mezzo percentuale, ma meglio di Francoforte, oggi la peggiore, a -2,48%. Sul listino di Piazza Affari pesano le semestrali in corso di presentazione. Eni perde il 4,10% e Generali il 3,78% nonostante la decisione di corrispondere un dividendo agli azionisti. Ancora sotto i riflettori Intesa Sanpaolo (-2,23 %) e Ubi Banca (-2,26%) nell’ultimo giorno dell’Offerta pubblica di acquisto e scambio.Sul mercato delle materie prime, ancora una fiammata dell’oro, che nella notte si è portato vicino ai massimi storici a 1.979 dollari l’oncia per poi ridiscendere all’attuale valore di 1.953.Tra le valute il Dollaro tenta di recuperare terreno e sull’Euro è poco sopra i valori di ieri a 1,1752.