Le scelte della numero due degli Usa Staff al femminile per la vicepresidente degli Usa Harris Dopo le storiche scelte al femminile fatte da Joe Biden, anche la vicepresidente degli Usa Kamala Harris si contorna di donne

Vicepresidente Usa Kamala Harris

Condividi

L'ultima a essere nominata sua Chief of Staff è l'afroamericana, una esperta stratega democratica che già in passato ha avuto lo stesso ruolo con l'ex presidente Bill Clinton nonché ruoli prestigiosi nel partito democratico, nelle campagne presidenziali di Al Gore e di Hillary Clinton, e nel sindacato American Federation of Teachers.Ancora una donna che va a rafforzare un team di consigliere guidato da donne afroamericane.era già stata nominata direttrice della comunicazione eportavoce.Harris ha anche annunciato la nomina di(di origini cingalesi) come sua consigliera di politica interna ecome sua consigliera per sicurezza nazionale: la prima era stata una 'top adviser' della sua campagna elettorale, la seconda è una ex ambasciatrice in Bulgaria con 30 anni di servizio nella diplomazia.