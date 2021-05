Astronomia Stasera tutti alla finestra per la SuperLuna Il nostro satellite apparirà il 14% più grande e il 30% più luminoso. Scattate foto e postatele su Twitter con l'hashtag #Futuro24: le pubblicheremo in una galleria fotografica

Sarà un po’ più grande e un po’ più brillante del solito: una SuperLuna, appunto. Lo spettacolo si verifica quando la Luna è piena e si trova nel punto della sua orbita più vicino alla Terra. La serata di oggi sarà un ottimo momento per ammirare il nostro satellite naturale.La Luna sorgerà a est subito dopo il tramonto e rimarrà nel cielo fino all’alba. Si troverà a circa 357 mila chilometri da noi, molto meno della distanza media, che è di circa 384 mila chilometri. Di conseguenza apparirà il 14% più grande e fino al 30% più luminosa.Sarà l’occasione giusta per affacciarsi alla finestra e scattarle una foto. Se la posterete su Twitter con l’hashtag #Futuro24, cioè la rubrica di RaiNews24 dedicata alla scienza, inseriremo la vostra immagine in una galleria fotografica riservata agli scatti dei nostri lettori.Alla SuperLuna saranno dedicate anche molte iniziative online. L’Istituto Nazionale di Astrofisica ad esempio organizzerà una diretta osservativa dalle 21.30 sul canale YouTube di EduInaf, la sua rivista didattica e di divulgazione. All’interno sono previsti collegamenti con diversi osservatori astronomici in tutta Italia.Ancor più fortunati sono gli abitanti nell’area del Pacifico, dall’America occidentale all’Asia Orientale: per loro non solo SuperLuna, ma anche eclissi totale di Luna fra le 11.44 e le 14.52 ora italiana. Un evento decisamente raro.