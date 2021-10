Una spesa senza precedenti da sommare al piano per le infrastrutture Stati Uniti. Welfare e clima, il piano di Biden da 1.750 mld di dollari Il piano consentirà agli Stati Uniti di raggiungere i propri obiettivi climatici, creare milioni di posti di lavoro ben retribuiti e far crescere l'economia. Investimento record per il clima

Emergenza climatica, sgravi fiscali per la classe media, aiuti alle famiglie e welfare. Sono i punti principali del nuovo ambizioso piano che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è "fiducioso" sia sostenuto da tutto il partito democratico.Unche il presidente degli Stati Uniti illustrerà a breve in tv e che vale 1.750 miliardi di dollari, meno della metà dei circa 4000 previsti inizialmente, ma comunque una spesa senza precedenti, da sommare al piano per le infrastrutture da 1.200 miliardi.Dei 1.750 miliardi, 400 saranno dedicati alla cura dei bambini e all'età pre scolare, 555 all'energia pulita e al clima e 35 alla copertura sanitaria. Oltre a questi, altri 100 verranno destinati all'immigrazione. In particolare, quello per il clima è "il più grande investimento singolo nella storia della nostra economia energetica pulita", evidenzia la Casa Bianca ricordando l'obiettivo di tagliare la riduzione dei gas serra entro il 2030 di "oltre un gigatone, o miliardo di tonnellate metriche, almeno 10 volte più grande di qualsiasi legge abbia mai passato il Congresso".Biden avrebbe ritardato di qualche ora la partenza per il G20 di Roma proprio per definire i dettagli del piano. Secondo i media Usa, si attende ora il consenso di tutto il partito sulla sua agenda, che gli permetterebbe di volare al G20 e poi alla Cop26 con un grosso successo di politica interna.Per troppo tempo, si legge nelle anticipazioni, l'economia ha funzionato alla grande per pochi, mentre le famiglie che lavorano vengono schiacciate. Il piano è rivolto alla classe media, la spina dorsale del Paese e consentirà agli Stati Uniti di raggiungere i propri obiettivi climatici, creare milioni di posti di lavoro ben retribuiti, consentire a più americani di diventare e restare "forza lavoro" e far crescere l'economia dal basso verso l'alto e verso l'esterno.Tra le novità principali del piano, chiamato "Build back better framework", quelle riguardanti la scuola a partire dall'asilo, la cura dei disabili e in generale gli aiuti ai caregiver, le agevolazioni per il passaggio a energie rinnovabili e il rafforzamento dell'assistenza sanitaria.In particolare, vi figura la scuola materna gratuita per tutti i bambini di 3 e 4 anni, portando a circa 20 milioni il numero di bambini con accesso ai servizi di assistenza all'infanzia di alta qualità e a prezzi accessibili. Sono previsti anche investimenti significativi per affrontare la crisi climatica, una priorità nell'agenda del presidente, con crediti d'imposta per gli americani che installano pannelli solari e per l'acquisto di veicoli elettrici.Dentro al piano ci sono anche una riduzione dei costi per la classe media, tramite l'aumento di alloggi a prezzi accessibili, e un'estensione del credito d'imposta sui redditi. "Sarà il più grande sforzo per combattere il cambiamento climatico nella storia, un taglio delle tasse storico per decine di milioni di famiglie della classe media e la più grande espansione dell'assistenza sanitaria a prezzi accessibili in un decennio", ha commentato un alto funzionario dell'Amministrazione.