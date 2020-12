Lotta al Covid-19 Stati Uniti, FDA: "Vaccino Pfizer sicuro". Verso l'autorizzazione all'uso di emergenza

La Food and Drug Administration (FDA), agenzia statunitense del farmaco, ha reso noto che i dati sulla sperimentazione del vaccino di Pfizer e BioNTech contro il coronavirus non sollevano nessun particolare problema di sicurezza.Nei documenti pubblicati prima di un incontro del comitato consultivo in programma giovedì sul vaccino, durante il quale si deciderà se raccomandarne l'uso, lo staff della FDA ha inoltre affermato che i dati presentati da Pfizer rispettano le raccomandazioni dell'agenzia governativa per l'autorizzazione all'uso di emergenza.Confermata, inoltre, l'efficacia nel 95% dei casi. Se giovedì arriverà il via libera, l'autorizzazione potrebbe essere concessa in "pochi giorni".Se sarà dato il via libera, i primi destinatari del vaccino sarebbero gli operatori sanitari e i residenti delle case di cura, secondo i piani stabiliti da ogni stato.L'agenzia ha diffuso i risultati due analisi separate, una dai propri scienziati e una dei produttori del vaccino, la Pfizer Inc. e il partner tedesco BioNTech. L'analisi della Fda ha evidenziato vari "benefici noti", tra cui la "riduzione del rischio di Covid-19 sette giorni dopo la seconda dose" (il vaccino Pfizer richiede due dosi per una protezione completa).Il vaccino anti-Covid realizzato dalla Pfizer in collaborazione con la BioNTech dimostra una forte risposta immunitaria nei primi giorni 10 giorni dalla somministrazione della prima dose, ha reso noto la Food and Drug Administration , secondo quanto riporta il New York Times.Il mese scorso, Pfizer e BioNTech avevano annunciato che il loro vaccino aveva un tasso di efficacia del 95 percento dopo due dosi somministrate a tre settimane di distanza. Le nuove analisi mostrano che la protezione inizia molto prima.Inoltre, si precisa nel rapporto, il vaccino ha funzionato bene indipendentemente dall'etnia, dal peso o dall'età del volontario. Lo studio non ha riscontrato gravi problematiche legate al vaccino, tuttavia, molti hanno accusato dolori, febbre e altri effetti collaterali.