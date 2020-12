C'è tempo fino a domani per approvare nuovi stimoli a economia Stati Uniti. Trump firma, evitato shutdown per altre 48 ore. Pompeo: Russia dietro attacco hacker

Donald Trump (AP Photo/Andrew Harnik)

Condividi

Il presidente americano DonaldTrump firma il provvedimento che evita lo shutdown per leprossime 48 ore, fino a domani. La firma di fatto concede a democratici e repubblicani piùtempo per raggiungere un accordo su nuovi stimoli all'economiaUsa.Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha dichiarato che la Russia è molto probabilmente dietro il massiccio attacco informatico che ha colpito gli Stati Uniti e obiettivi in altri paesi. "È stata un'impresa molto importante e credo che ora possiamo dire abbastanza chiaramente che sono stati i russi a impegnarsi in questa attività", ha detto Pompeo nel