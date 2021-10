Misura al voto nelle prossime ore Stati Uniti, raggiunto accordo per alzare il tetto del debito fino a dicembre L'accordo scongiurerà il drammatico scenario di un default

Il senatore Chuck Schumer a Capitol Hill (Ansa)

I leader del Senato statunitense hanno raggiunto un accordo su un'intesa che prevede di estendere il tetto del debito fino al mese di dicembre.Ad annunciarlo il leader della maggioranza democratica Chuck Schumer. "Abbiamo raggiunto un accordo per estendere il tetto del debito fino all'inizio di dicembre e speriamo di votarlo non appena possibile oggi stesso", ha detto Schumer.L'innalzamento del tetto scongiurerà qualsiasi inadempienza del governo sui pagamenti federali ed eviterà un default.Dopo settimane di colloqui in stallo, i democratici hanno accettato la proposta del leader repubblicano del Senato Mitch McConnell di aumentare il limite del debito di un importo specifico che sarebbe sufficiente per mantenere attivo il Tesoro fino a dicembre, quando il Congresso dovrebbe votare ancora una volta.​L'accordo tra repubblicani e democratici prevede di alzare il limite del debito federale statunitense di 480 miliardi di dollari. Lo scrive il Washington Post, citando una fonte interna al Senato.