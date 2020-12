Coronavirus Stati Uniti. La Fda autorizza il primo test antigenico fai da te Può fare il test chiunque abbia più di due anni di età, compresi gli asintomatici. Risultati in 20 minuti

Sede della Fda negli Stati Uniti (Ansa)

La Food and Drug Administration ha concesso l'autorizzazione in emergenza alla commercializzazione del primo test d'antigene da banco che può essere usato in casa.Il test prodotto da Ellume offre un analizzatore di tamponi nasali che si collega a un'applicazione software sullo smartphone degli utenti e fornisce i risultati in 20 minuti.Chiunque abbia più di due anni di età, compresi quelli che non mostrano sintomi, può fare il test, ha detto l'agenzia Usa.La notizia segue quelle, del mese scorso dell'autorizzazione del primo test Covid-19 su prescrizione medica per uso domiciliare e di un sistema di test non su prescrizione medica che consente a un laboratorio di elaborare i campioni nasali raccolti a casa, la settimana scorsa.