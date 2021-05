Crollo nascite Stati generali della Natalità, all'incontro il Papa e Draghi Il 2020 ha visto l'ennesima riduzione delle nascite in Italia. Secondo l'Istat negli ultimi 12 anni si è passati da un picco relativo di 577 mila nati agli attuali 404 mila, il 30% in meno.

Il presidente del consiglio Mario Draghi e Papa Francesco partecipano a Roma agli Stati Generali della Natalità. Al centro dell'incontro promosso dal Forum delle associazioni familiari un confronto sulle proposte per invertire il trend demografico in Italia, e uscire da questo "inverno": L'avvenimento in presenza presso il Foyer dell'Auditorium della Conciliazione a Roma, in diretta streaming a partire dalle 9.30Presenti anche la ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e la sindaca di Roma Virginia Raggi.Ad aggravare la situazione la pandemia che ha contratto ulteriormente i dati, con gravi ripercussioni sull'equilibrio delle generazioni e sul welfare italiano. Negli ultimi 12 anni infatti si è passati da 577mila nati agli attuali 404mila con un calo del 30%. Secondo l'Istat al 31 dicembre 2020 la popolazione residente in Italia è inferiore di quasi 384 mila unità rispetto all'inizio dell'anno, come se fosse sparita una città grande quanto Firenze. Nel 2020 si registra un nuovo minimo storico di nascite dall'unità d'Italia, e un massimo storico di decessi dal secondo dopoguerra. -3,8% la diminuzione delle nascite: quasi 16 mila in meno rispetto al 2019. Nel 2020 sono stati iscritti in anagrafe per nascita 404.104 bambini. +17,6%l'aumento dei decessi: quasi 112 mila in più rispetto al 2019.Nel 2020 sono state cancellate dall'anagrafe per decesso 746.146 persone.