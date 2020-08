ITALIA

2020/08/04 11:44

L’incidente per un selfie Statua Canova: turista austriaco pagherà i danni per la “Paolina Borghese” L’uomo si era sdraiato sull’opera per scattare delle foto. Inchiodato dalle immagini della videosorveglianza

Pagherà i danni, il turista austriaco che sabato scorso per scattare un selfie ha danneggiato la "Paolina Borghese" di Antonio Canova, custodita nella Gipsoteca di Possagno (Treviso).



I Carabinieri sono risaliti al 50enne, attraverso il registro delle visite, obbligatorio anche per le norme di sicurezza anti Covid-19. I militari inizialmente avevano trovato il nome della donna che aveva fatto la prenotazione per conto del gruppo di turisti, scoprendo poi che il danneggiatore era suo marito.



Ora il fascicolo è stato trasmesso alla Procura della Repubblica di Treviso.



