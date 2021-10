Le motivazioni della sentenza del 7 maggio Caso Cucchi, secondo i giudici si è trattato di un pestaggio ingiustificato e sproporzionato La Corte d'Assise d'Appello di Roma aveva condannato a 13 anni i due militari responsabili delle violenze subite dalla vittima: Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro

Condividi

Stefano Cucchi è stato aggredito con una violenza "ingiustificata e sproporzionata" il 15 ottobre del 2009 quando fu arrestato e picchiato a Roma, nella caserma dei carabinieri. Lo scrivono i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma nelle motivazioni della sentenza con la quale il 7 maggio scorso sono stati condannati a 13 anni i due militari responsabili del pestaggio: Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro."La vittima è colpita con reiterate azioni ingiustificate e sproporzionate - scrivono i giudici - rispetto al tentativo dell'arrestato di colpire il pubblico ufficiale con un gesto solo figurativo inserito in un contesto di insulti reciproci inizialmente intercorsi dal carabiniere Di Bernardo e l'arrestato, che, nel dato contesto esprime il semplice rifiuto di sottoporsi al fotosegnalamento".Secondo la corte, "può ritenersi accertata la sproporzione tra l'alterco insorto tra Di Bernardo e Cucchi rispetto alla portata dell'aggressione da quest'ultimo patita alla quale partecipò D'Alessandro". "Le violente modalità con cui è stato consumato il pestaggio ai danni dell'arrestato - aggiungono i giudici - gracile nelle struttura fisica, esprimono nelle modalità dell'azione che ha trasnodato la semplice intenzione di reagire alla mera resistenza opposta dell'arrestato alla esecuzione del fotosegnalamento".Di Bernardo e D'Alessandro sono stati condannati a 13 anni di carcere, mentre quattro anni sono stati inflitti al maresciallo Roberto Mandolini, per aver coperto quanto accaduto, e due anni e mezzo di carcere per falso a Francesco Tedesco che, inizialmente imputato per il pestaggio, durante il processo di primo grado denunciò i suoi colleghi diventando un teste chiave dall'accusa.