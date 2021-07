Stellantis apre a Termoli nuova fabbrica di batterie elettriche Il gruppo annuncia un corposo investimento in elettrico e software: oltre 30 miliardi entro il 2025

La Gigafactory di batterie per le auto elettriche si farà in Italia a Termoli. Lo ha detto l'ad di Stellantis, Carlos Tavares, aprendo l'Electrification Day dedicato alla strategia del gruppo per l'elettrificazione, per la quale si annuncia un corposo investimento: "oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 nell'elettrificazione e nel software, mantenendo un'efficienza esemplare per il comparto automotive, in particolare con un'efficienza degli investimenti del 30% superiore rispetto alla media del settore". L'obiettivo è che i veicoli elettrcificati "arrivino a rappresentare oltre il 70% delle vendite in Europa e più del 40% di quelle negli Stati Uniti entro il 2030".

"Il nostro percorso di elettrificazione rappresenta probabilmente la tappa più importante per iniziare a definire il futuro di Stellantis ad appena sei mesi dalla sua nascita- ha aggiunto Tavares-, e oggi l'intera azienda sta dedicando tutto il suo impegno a superare le aspettative di ogni cliente e ad accelerare le nostre iniziative per ridefinire la mobilità in tutto il mondo''. ''Possediamo le dimensioni, le capacità, lo spirito e la sostenibilità per poter raggiungere margini di profitto operativo rettificati a doppia cifra, posizionarci alla guida del settore come modello di efficienza e fornire veicoli elettrificati capaci di accendere la passione dei clienti''.

Il fabbisogno di batterie e componenti per Ev di Stellantis sarà soddisfatto grazie a un totale di cinque gigafactory in Europa e in Nord America e l'allocazione del terzo sito europeo in Italia (a Termoli, appunto), dopo quelli in Francia e Germania.